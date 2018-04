BREAKING NEWS: Liviu Dragnea ar putea scăpa de condamnare O modificare ce atrage atenția se refera la redactarea motivarii unei hotarari judecatorește definitive și la semnarea acestor documente. Se introduce obligația - care pana acum nu exista - ca o hotarare definitiva (de condamnare sau de achitare) sa fie motivata in cel mult 30 de zile sau in cazuri excepționale in 60 de zile (daca judecatorii iși motiveaza imposibilitatea de a o face in 30 de zile). In plus, potrivit propunerii venite dinspre Comisia Iordache, motivarea trebuie semnata de toți judecatorii care au participat la ultimul termen de judecata la dezbateri, deliberari, pronunțarea sentinței.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

