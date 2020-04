Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, este in stare extrem de grava dupa o interventie chirurgicala cardiaca, afirma surse citate de presa japoneza, dar informatia nu poate fi confirmata din alte surse, potrivit Mediafax.Conform unor surse citate de publicatia nipona Shukan Gendai, Kim Jong-Un,…

- Iustin Liuba, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști romani, a murit rapus de virusul ucigaș din China. Anunțul a fost facut de catre Casa Regala, acesta fiind unul dintre apropiații familiei. Iustin Liuba ar fi implinit in luna iunie 96 de ani. Potrivit informațiilor oferite de Familia…

- Un medic radiolog, de 59 de ani, care activa in cadrul unei clinicii private din Capitala, a murit, fiind rapus de coronavirus. Anunțul a fost facut de Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale. Este vorba de medicul Valeriu Pripa.

- Italia a inregistrat 250 noi decese legate de infecția cu coronavirus in 24 de ore, un nou record, ridicand bilanțul total la 1.266, potrivit celor mai recente date publicate vineri de Protecția civila, scrie AFP citat de hotnews.ro. Numarul persoanelor infectate in Italia, cea mai afectata țara din…

- Al patrulea deces de coronavirus a fost anunțat luni, la Bergamo. Pana la aceasta ora, in Italia au fost confirmate 153 de cazuri de imbolnavire cu virusul din China. Potrivit La Repubblica, cea de-a patra victima a coronavirusului in Italia este un barbat de 84 de ani, care se afla la spitalul „Papa…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Pe zi ce trece, numarul oamenilor care mor in China din cauza noului coronavirus crește tot mai mult. Vineri, intr-o singura zi, au murit 86 de pacienți in Wuhan, au anunțat autoritațile medicale chineze. Cu o zi inainte, fusesera 69 de morți in 24 de ore. Numarul total al oamenilor care au murit in…

- Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Anunțul a fost facut luni de directorul general al companiei Horia Grigorescu. „Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre China. Pentru a scadea riscul…