- Mai multe vedete, printre care creatorul de moda Razvan Ciobanu, Raluca Badulescu si Oreste Teodorescu, sunt audiate, joi, la sediul DIICOT Ploiesti, în calitate de martor într-un dosar de trafic de droguri.

- F. T. In noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiesti, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Rutier din Prahova, au oprit in trafic, pe Drumul Național 1, in zona localitații Banești, județul Prahova, un autovehicul care se deplasa catre Brașov.…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut, miercuri, 57 de perchezitii, dintre care 51 in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, ce vizeaza membri ai clanului Stoaca.

- Politistii fac perchezitii, duminica, in Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Pana la acest moment au fost depistate aproximativ 310.000 tigarete si 1.300 kg. tutun prelucrat in vederea producerii de tigarete.”Astazi, 13.05.2018, politisti din cadrul DGPMB…