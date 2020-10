BREAKING Donald Trump a fost testat pozitiv pentru coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump și-a facut testul pentru Covid-19, dupa ce unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu coronavirus. Rezultatul a ieșit pozitiv! Este o mare lovitura pentru șeful de la Casa Alba, care se afla in plina campanie electorala pentru un nou mandat. Donald…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au COVID-19, a anuntat liderul de la Casa Alba intr-un mesaj publicat pe Twitter. Anterior, Trump confirmase, joi noapte, ca unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, fusese diagnosticat cu COVID-19 si ca el si sotia sa Melania urmau sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare la Hope Hicks,…

- Un ziarist care l-a insotit pe presedintele american Donald Trump intr-o vizita efectuata vineri la Tampa Bay (Florida) a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Asociatia corespondentilor de la Casa Alba, relateaza marti dpa. Presedintele asociatiei, Zeke Miller, care este reporter la…

- Consilierul lui Donald Trump pentru securitate nationala, Robert O'Brien, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si dpa. Robert O'Brien, care ocupa un post crucial in cadrul executivului american, prezinta "simptome usoare", a precizat aceasta intr-un comunicat.…