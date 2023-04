Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata cu suportul celor de la Direcția Analitica a Inspectoratului Național de Investigații, in comun cu ofițerii de urmarire penala a Inspectoratului de poliție Ciocana, sub conducerea procurorilor mun. Chișinau- oficiul Ciocana, au efectuat acțiuni…

- Cancelarul german Olaf Scholz a confirmat ca va veni in Republica Moldova pe data de 1 iunie la reuniunea Comunitații Politice Europene. In cadrul unei intrevederi trilaterale, la București, cu șefa statului Maia Sandu și președintele roman Klaus Iohannis, cancelarul a menționat ca aceasta intilnire…

- „Ma bucur in mod deosebit ca avem prilejul acestei intrevederi aici la Bucuresti. In centrul discutiilor noastre s-a aflat situatia dificila in care se afla in prezent Republica Moldova. Permiti-mi sa va spun foarte clar de la inceput - Moldova face parte din familia noastra europeana, in vara i-am…

- UPDATE Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, intr-o conferinta de presa comuna cu presedinta Maia Sandu si presedintele Klaus Iohannis, luni la Cotroceni, ca Republica Moldova va fi sprijinita cu tot ceea ce este posibil in fata incercarilor de destabilizarea ale Rusiei. „Ma bucur in mod deosebit…

- Conform unui comunicat al Ambasadei Germaniei, cancelarul federal Olaf Scholz va efectua o vizita oficiala in Romania pe 3 aprilie 2023. Potrivit aceleiași surse, cancelarul german va fi primit la București de catre președintele Klaus Werner Iohannis, iar in cadrul intalnirii vor fi abordate subiecte…

- Președintele american Joe Biden se intalnește miercuri la Varșovia cu liderii statelor de pe Flancul Estic al NATO. Pe agenda discuțiilor figureaza sprijinul pentru Ucraina, suplimentarea trupelor aliate in Europa Centrala și de Est dar și ajutor pentru Republica Moldova. Ultima zi a turneului președintelui…

- Volumul tranzacțiilor cu active imobiliare generatoare de venituri – birouri, spații de retail, logistice și industriale și hoteluri – din Europa Centrala și de Est a revenit pe creștere anul trecut, evoluție susținuta mai ales de performanțele inregistrate de Romania și Slovacia. Romania a avut o creștere…