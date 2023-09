Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost reținute joi intr-un dosar in care polițiștii și procurorii DIICOT Cluj, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, fac cercetari pentru constituirea unui grup organizat, trafic de migranți și complicitate la trafic de migranți. Polițiștii…

- Trei persoane au fost retinute in urma a opt perchezitii domiciliare efectuate de DIICOT si politisti pe raza judetelor Bistrita-Nasaud, Mures si Cluj, in cadrul unui dosar penal deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc, efectuarea fara…

- Șapte persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile intr-un dosar de trafic de minori, de trafic de persoane și de trafic de droguri instrumentat de polițiștii și procurorii constanțeni.

- Sapte persoane au fost arestate preventiv, joi, pentru comiterea mai multor infractiuni printre care constituirea unui grup infractional organizat, trafic de minori, spalare a banilor si trafic de droguri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.

- La data de 8 august 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Structura Centrala, au efectuat trei perchezitii domiciliare, in judetul Teleorman, intr un dosar penal, intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane.…

- VIDEO: Percheziții la o grupare de trafic de migranți in Alba. 10 persoane arestate. Cum opera rețeaua Zece persoane au fost arestate in urma unor percheziții derulate de DIICOT și BCCO Alba, la o grupare banuita de trafic de migranți. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, pun in aplicare marti, 1 august, 44 de mandate de percheziție domiciliara, in locații situate in județele Cluj, Mureș, Bihor și Bistrița – Nasaud, intr-o cauza privind…

- Pentru a treia noaptea consecutiv, au avut loc scene de violențe și vandalism in suburbiile pariziene și in mai multe orașe din Franța. Scanteia protestelor a fost uciderea unui adolescent nord-african, de catre forțele de poliție.