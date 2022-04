Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800.000 de bilete pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar (21 noiembrie - 18 decembrie) au fost cumparate in prima faza a vanzarii, deschisa pe 19 ianuarie, a anuntat miercuri FIFA intr-un comunicat citat de AFP. "In total, 804.186 de bilete sunt in mainile suporterilor", a indicat FIFA,…

- Organizațiile internaționale și donatorii externi s-au oferit sa trimita in Republica Moldova ajutoare sub forma de medicamente și dispozitive medicale. In total, Ministerul Sanatații a primit zece loturi de asistența umanitara, de la Organizația Mondiala a Sanatații și Uniunea Europeana, din India,…

- China a raportat sambata peste 1.500 de noi infecții locale cu COVID-19, cele mai multe de la epidemia inițiala de la inceputul anului 2020, in timp ce varianta Omicron determina orașele din intreaga țara sa inaspreasca masurile. Din totalul zilnic, 476 infecții au fost transmise local, a precizat Comisia…

- Iulia Vantur a dat lovitura pe piața muzicala din India. Iubita celebrului actor Salman Khan este o adevarata stea, iar mii de fani se inghesuie, de fiecare data, sa o auda pe frumoasa blondina cantand. Recent, fosta vedeta de la PRO TV a anunțat ca va performa intr-un concert susținut in Statele Unite…

- Silviu Petcu este intr-un Distractis permanent! Umoristul traiește intr-o vacanța continua. Fost Divertis și Distractis, Petcu (61 de ani) nu duce o viața ”de tot rasul”, ci una de turist ”de cariera”. A bifat o lunga lista a țarilor și zonelor de interes pe care le-a vizitat in zeci de vacanțe, fiind…

- Pragul de 300.000 de morti de COVID-19 a fost depasit vineri in Mexic, a cincea tara cea mai afectata de aceasta maladie, in plina recrudescenta a pandemiei in intreaga lume, relateaza AFP. Pe primul loc al deceselor la nivel global asociate COVID-19 se afla Statele Unite cu 836.241 de morti,…

