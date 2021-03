Stiri pe aceeasi tema

- „Adresez condoleanțe familiei indurerate și cer scuze in numele Poliției pentru modul de gestionare a evenimentului de catre polițiștii implicați”, a spus, la inceputul briefingului de presa, șeful interimar al Poliției Romane - Eduard Mirițescu.Ajunctul acestuia a prezentat raportul final de la Onești…

- Alexandru Scurtu: „Deocamdata lucram pe raportul preliminar, pe modul cum s-a intervenit la Onești. La scurt timp dupa ce il vom informa pe domnul ministru, veți afla alte informații. Eventualele erori ce ar fi existat in criza, vor fi prezentare in raport. Va rog sa-mi ințelegeți poziția. Nu am cunoștințe…

- Alexandru Scurtu: „Deocamdata lucram pe raportul preliminar, pe modul cum s-a intervenit la Onești. La scurt timp dupa ce il vom informa pe domnul ministru, veți afla alte informații. Eventualele erori ce ar fi existat in criza, vor fi prezentare in raport. Va rog sa-mi ințelegeți poziția. Nu am cunoștințe…

- Modul in care au intervenit polițiștii la Onesti, verificat Soția barbatului care a ucis luni la Onești doi oameni pe care i-a tinut ostatici mai multe ore a fost arestata preventiv marti, fiind acuzata de complicitate la luare de ostatici. Soțul ei, ucigașul celor doi, a fost…

- UPDATE – Procurorii din Bacau au deschis un dosar penal pentru omor calificat in cazul celor doi muncitori injunghiati mortal ieri seara, dupa ce au fost sechestrati timp de mai multe ore intr-un apartament din Onesti. Deocamdata este un dosar in rem, adica cu privire la fapta, in conditiile in care…

- Polițiștii din Onești au acționat tarziu și s-a așteptat inutil pana sa se dea ordin sa se intervina, a explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu la Digi24. Acesta a comparat acțiunea polițiștilor din Bacau cu intervenția autoritaților in cazul Caracal. „Cand ai de-a face cu un astfel de individ…

- Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau pentru a verifica modul in care s-a intervenit la evenimentul de la Onesti. "Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei…

- Ionut-Catalin Stancu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…