- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca obtinerea calificarii la Jocurile Olimpice de catre Cosmin Girleanu (cat. 52 kg) reprezinta o mare bucurie, insa a subliniat faptul ca obiectivul Romaniei pentru Tokyo este doar pe jumatate indeplinit.…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca intoarcerea lotului national de la Londra, acolo unde turneul de calificare la Jocurile Olimpice a fost intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, reprezinta o problema deoarece multe zboruri au fost anulate.…

- Chiar daca Federația Romana de Atletism a anunțat, inca de joia trecuta, suspendarea pana pe 31 martie a tuturor competițiilor pe care le organizeaza, la sfarșitul saptamanii trecute, lotul național de marș al țarii noastre a participat la Campionatul Balcanic, care s-a desfașurat in orașul Ivano ...

- Boxul romanesc se confrunta, in perioada 14-24 martie, la Londra, cu primul mare examen pentru calificarea la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, competitie la care si-au anuntat participarea 450 de sportivi din 50 de tari, inclusiv Romania cu sapte baieti si doua fete. Presedintele Federatiei Romane…

- O angajata a Spitalului Municipal Dej, in varsta de aproximativ 50 de ani, se afla in autoizolare la domiciliu, dupa ce o ruda de-a ei, cu care a avut contact, s-a intors recent din Italia. Femeia s-a autoizolat la domiciliu dupa ce un membru al familiei ei, cu care a avut contact, s-a intors recent…

- In alerta din cauza epidemiei de Coronavirus care a inspaimantat Italia, delegația Romaniei de kaiac-canoe a intrerupt pregatirile din Peninsula și a revenit aseara in Romania. Sportivii au aterizat marți seara pe aeroportul „Henri Coanda”, urmand ca in perioada urmatoare sa intre in carantina. ...

- Vasile Citea este dispus sa faca orice pentru a-și vedea sportivii calificați la Jocurile Olimpice! Președintele Federației Romane de Box a urcat chiar in ring, alaturi de sportivii Robert Jitaru și Andrei Aradoaie, pentru un antrenament...