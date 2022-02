Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Relu Auras si colaboratorii sai, Ionut Patriche, Danut Anisei si Ion Gheorghita, au castigat cu elevii lor cinci medalii la Campionatele Nationale Under 22 de la Brasov, desfasurate in perioada 14-19 februarie. Performerii, legitimati cu totii la SCM Bacau, sunt: Daniel Hermeziu / argint,…

- La recent incheiatele Campionate Naționale U22 de la Brașov, antrenorii Marius Ciocan și Vasile Palade au cucerit impreuna cu sportivii lor o medalie de aur, una de argint și una de bronz. Aurul i-a revenit lui Alexandru Macovei (cat. 92 kg), argintul lui Valentin Bargaoanu (cat. 80 kg), iar bronzul…

- Sambata, Belgradul va gazdui Balcaniada de atletism indoor rezervata categoriei de varsta Under 20. La intrecerile din capitala Serbiei delegația Romaniei include și patru atlete bacauane: Alexia Dospin, Federica Apostol (ambele CSM Bacau), Ramona Verman și Ștefania Zediu (ambele SCM Bacau). Primele…

- Daca 2021 a fost un an bun, 2022 trebuie sa fie și mai bun. Acesta pare sa fie motto-ul jucatoarei de tenis legitimate la Sport Club Municipal Bacau, Alexandra Ismana Ilisan. Și adevarul este ca 2021 a fost cu adevarat un an bun. O confirma din plin rezultatele. Inclusiv cele de pe final de an. […]…

- SCM Bacau a primit o onoranta invitație de a participa la Cupa Meseș, o competiție organizata de, probabil, cel mai tare club de box feminin din Romania. Iar elevele antrenorilor Marius Ciocan și Vasile Palade și-au confirmat ascensiunea din ultima perioada, prinzand trei finale. „Suntem la prima generație…

- „Dezbaterile privitoare la autostrada catre Moldova s-au reaprins, in contextul instalarii noii guvernari de la București, dar eu cred ca nu trebuie sa abdicam de la pragmatism și luciditate atunci cand vorbim despre traversarea Carpaților pe cale rutiera, daca vrem sa și implinim acest deziderat”,…

- Sport Club Municipal Bacau, club fanion al Moldovei, cu o tradiție de peste 70 de ani de performanța deruleaza in parteneriat cu Primaria Bacau proiectul ”Susținerea moderna a sportivilor de top, filonul de aur al sportului de inalta performanța bacauan” Acest program este destinat tinerilor talentați…

- Start spre viitor pentru secția de box a CSM Onești. La doar un an de la inființarea secției, gruparea de pe Trotuș apare in prim-plan, cucerind trei medalii la Campionatul Național de cadeți de la Braila. Astfel, Cosmin Buleu s-a laureat campion național in limitele categoriei 80 kg, Alex Carare și-a…