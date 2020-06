Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 18 mai 2020, S.C. ELTRANS S.A. Botoșani iși va relua programul normal de funcționare, cu respectarea urmatoarelor norme de protecție și distanțare sociala, pentru limitarea raspandirii COVID-19:

- În aceasta dimineața temperaturile au fost extrem de mici pentru luna mai în mai multe țari din Europa centrala și de nord vest, iar în Polonia sau Belgia a și nins, lucru foarte rar pentru aceasta perioada a anului. În vestul Rusiei au fost orașe unde minima nu a scazut sub…

- Campania a izvorat din dorința comunitații de a se proteja. Inițiator a fost unul dintre cei mai apreciați botoșaneni la acest moment, Vlad Placinta, in calitate de președinte al Asociației „Salveaza o inima”.

- Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate.

- Kaufland angajeaza 250 de persoane in Romania, in condițiile in care multe firme și-au suspendat activitatea din cauza restricțiilor determinate de pandemia de coronavirus. Retailerul a anunțat intr-un comunicat ca are nevoie de oameni in magazinele sale din București și mai multe orașe, precum Iași,…

- Persoanele varstnice din comuna Draguseni din judetul Botosani primesc zilnic, pe perioada starii de urgenta, cate o portie de mancare calda din partea autoritatilor locale, ca urmare a faptului ca nu au posibilitatea de a merge sa isi procure singuri alimentele. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES…

- Primarul comunei vasluiene Perieni a postat pe Facebook lista persoanelor aflate in izolare la domiciliu, starnind fel și fel de reacții. Mai mult, edilul a facut apel la concetațeni sa sesizeze Primaria daca știu persoane care s-au intors din strainatate și nu se regasesc in tabelul facut public.