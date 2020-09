Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca proiectul pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant prevede 2.000 de lei pe luna pentru cadrele didactice si 1.500 de lei pe luna pentru personalul nedidactic.

- Fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici a criticat vineri rectificarea bugetara prezentata de Guvern, despre care spune ca a fost facuta „in batjocura”. Acesta adauga ca rectificarea este „in total dispret fata de romani” si noteaza ca dobanzile de la imprumuturi „au depasit orice asteptari”.

- Secretarul de stat Raed Rafat a precizat luni ca proiectul de lege privind carantina, aprobat in Guvern, are o definitie a carantinei asemanatoare cu regulamentul international sanitar, ca izolarea la domiciliu este solutia la care se va recurge doar cand capacitatea spitalelor e depasita. CARANTINA…

- Cu toate ca era vorba sa fie reluate cele șase frecvențe saptamanale spre Capitala, ale companiei TAROM din luna iulie, acest lucru nu se va intampla. Astfel, ramanem cu ziua de vineri cand decolarea aeronavei TAROM este programata pentru ora 14.20, dinspre Aeroportul ”Henri Coanda” spre Aeroportul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca singura majorare a pensiilor care poate fi operata de Guvern in acest an este de 10%, iar o crestere cu 40% ar insemna un dezastru pentru Romania in aceasta perioada de criza economica globala, scrie Agerpres.

- Politia judeteana a amendat PNL Iasi cu 5.000 de lei pentru sedinta organizata duminica trecuta la Restaurantul Liria din Aroneanu, la care au participat peste o suta de persoane si la care nu s-au respectat normele impuse de Guvern prin decretarea Starii de Alerta. La sedinta din restaurant la care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca romanii s-au relaxat ”un pic cam devreme” si ca acum avem o transmitere comunitara a noului virus, dar si o reacutizare a vechilor focare. Tataru le-a transmis celor care nu cred in COVID-19 sa mearga prin spitale si sa se convinga de existenta coronavirusului.”Suntem…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat ingrijorat de faptul ca nu se respecta masurile de limitare a raspandirii epidemiei de coronavirus, numarul de cazuri fiind in crestere constanta. Premierul a anuntat ca miercuri va avea o intrunire cu toate institutiile de control pentru a decide un plan de masuri.…