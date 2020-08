Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Deocamdata, testele le fac simptomaticii si persoanele cu care acestia vin in contact, sperandu-se ca de saptamana viitoare sa se poata face teste pentru toti cei care vor! Dupa indelungi asteptari, incepand de astazi, 17 iulie 2020, aparatul RT PCR din dotarea Spitalului Judetean de…

- Un medic cardiolog din Botosani, bolnav cu Sars-Cov 2, a fost transferat, ieri dupa-amiaza, cu elicopterul Ministerului de Interne la Bucuresti. Medicul in varsta de 46 de ani activeaza in mediul privat, dar are si garzi la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati din Botosani. El a fost diagnosticat…

- Seful Sectiei Boli Infectioase – adulti din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani, medicul Valentina Morcov, a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a confirmat, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Monica Adascalitei. Potrivit…

- La Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Mavromati" Botosani, au nascut doua femei infectate cu coronavirus. Alte cinci gravide au beneficiat de ingrijiri medicale, potrivi...

- Peste 150 de copii din judetul Suceava, care au avut urgente medicale, au fost internati, in ultimele doua luni, la Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ Botosani, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii, Ioan Asaftei. Potrivit acestuia,…

- Un barbat de 92 de ani, din judetul Botosani, a fost declarat vindecat de COVID-19, dupa ce a stat in spital mai mult de o luna.Petru Alexii, din localitatea Vaculesti, a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati pe 24 martie, dupa ce a manifestat simptomele noului coronavirus. El avea…

