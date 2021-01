Politistii si jandarmii intrerupt, in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere de botez care avea loc intr-un local din comuna vasluiana Muntenii de Jos. Poliția a aplicat amenzi totale de 28.000 de lei.„Politistii si jandarmii au sistat derularea unui eveniment privat, organizat in interiorul unui local, din comuna Muntenii de Jos, cu participarea unui numar mare de persoane. Ca urmare a celor constatate, politistii si jandarmii care au descins la fata locului au aplicat un numar de 55 sanctiuni contraventionale, in valoare de 28.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii 55/2020 privind…