Borsetă cu 2000 euro, înapoiată de trei salvamontiști unei isrlaelience Trei salvamontiști de la Baza Salvamont Argeș au inapoiat unei isrlaelience o borseta cu 2000 de euro. Femeia a pierdut borseta cu euro, dolari, shekeli și acte in timp ce mergea pe motocicleta. Persoana a fost contactata dupa apelarea mai multor numere de telefon din agenda telefonului și prin alertarea tuturor motocicliștilor care au trecut […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19.08.2022, in jurul orei 11.30, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei aflați in patrulare in zona Pieței Centrale au fost sesizați de o persoana cu spirit civic cu privire la faptul ca a gasit o borseta lasata nesupravegheata, care conținea bunuri, acte,…

- Astazi, 25 iulie 2022, a avut loc un accident rutier in municipiul Constanta. Din informatiile de la fata locului, este vorba de un accident dintre un autoturism si o trotineta, pe strada Ion Ratiu din Constanta. In urma impactului, persoana care conducea trotineta a fost ranita. Actiunea este in dinamica.…

- Politistii Birgazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si procurorii DIICOT au pus in executare trei mandate de perchezitii la persoane suspecte ca au facut operatiuni financiare in mod fraudulos, timp de 11 ani. Vizata este o angajata a unei banci din Timisoara. Prejudiciul este…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei masini si un biciclist a avut loc sambata, 16 iulie, pe DN 26, pe directia Galati-comuna Vanatori . Biciclistul si un conducator auto au fost transportati la spital, unul dintre ei in stare grava.

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a fost solicitat sa intervina intre localitatile Comana si Negru Voda din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul accidentului au fost trimise…

- Un accident s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in curtea Manastirii Cernica. Mai mulți credincioși se plimbau, cand un autoturism i-a lovit in plin. In jurul orei 14.38, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe aleea din curtea Manastirii Cernica, un autoturism…

- Horoscopul lunii iulie vine atat cu vești bune, cat și cu vești proaste, astfel ca una dintre cele 12 zodii o sa aiba parte de o cearta "la cuțite" cu o persoana extrem de draga la finalul acestei luni. Cu siguranța nimeni nu iși dorește acest lucru, insa cert este ca urmeaza o perioada dificila pentru…

- Elena Udrea se dezice total de orice implicare in dosarul Buzaianu. Fostul ministru spune ca nu a avut nicio legatura cu semnarea și prelungirea unor contracte din energie și acuza ca cei care o blameaza au greșit persoana. In 2021, omul de afaceri Bogdan Buzaianu, considerat unul dintre 'baietii…