Papa Francisc a lansat miercuri un apel sa 'se evite riscul unui dezastru nuclear' in Ucraina, denuntand inca o data 'nebunia razboiului', la sase luni de la debutul invaziei ruse, transmit AFP si Reuters. 'De sase luni implinite astazi, poporul ucrainean sufera ororile razboiului', a declarat papa…

O nava sub pavilion strain a sosit sambata in Ucraina, pentru prima data de la inceputul razboiului, in februarie, și va fi incarcata cu cereale, a declarat ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, conform Reuters și Mediafax.

Rusia a salutat joi, cu ironie, demisia premierului britanic Boris Johnson, caruia in schimb Ucraina i-a multumit pentru sprijinul primit de cand a inceput invazia rusa in februarie, relateaza agentiile DPA si Reuters, arata Agerpres.

Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca intreaga comunitate internationala "este in spatele Ucrainei" si ca armata ucraineana mai poate inca 'recupera' teritoriul capturat recent de Rusia, relateaza EFE…

Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca este nevoie de rute alternative pentru a scoate cerealele blocate in Ucraina, inclusiv prin fluviul Dunarea, daca nu pot fi transportate prin Stramtoarea Bosfor din Turcia, relateaza Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Mmacron impotriva tentatiei unei solutii negociate "acum" in Ucraina, cu Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un "dictator", cu riscul de a prelungi "instabilitatea mondiala", anunta Guvernul britanic,…

Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat sambata ingrijorarea ca Ucraina ar putea fi obligata sa incheie cu Rusia o pace neconvenabila, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, și-a acuzat duminica propriul partid, Mișcarea 5 Stele, de subminarea eforturilor guvernului de a sprijini Ucraina, relateaza Reuters. Mișcarea 5 Stele este cea mai mare forța politica din parlament.