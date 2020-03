Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, citat de agentia Reuters. ''El poate sa faca tot ce…

- Milutin Knezevic, un episcop al Bisericii Ortodoxe Sarbe din eparhia Valjevo, a murit de COVID-19 la varsta de 71 de ani, au confirmat luni reprezentantii bisericii din aceasta tara, acuzata ca nu a tinut cont de reglementarile medicale stipulate de starea de urgenta, informeaza Reuters.

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…

- Norvegia isi indeamna cetatenii sa nu calatoreasca in strainatate luna urmatoare si a cerut norvegienilor din afara tarii sa ia in considerare sa se intoarca acasa cat mai curand posibil din cauza focarului de coronavirus, informeaza sambata Reuters.Ministerul de Externe a declarat intr-un…

- Nu. Nu sunt doctor. Despre coronavirus stiu cam cat am citit pe documentarile serioase de presa. Apropo, cele mai bune mi se par prezentarea ministrului sanatatii din Singapore si iesirea de joi a premierului britanic flancat de Chris Whitty, Chief medical officer, si mai ales de Sir Patrick Vallance,…

- 12 diplomati fac parte din misiunea statului filipinez detasata la sediul ONU din New York, conform businesstoday. "Incepand de azi (joi, n.red), misiunea statului Filipine este in carantina, toti diplomatii au fost instiintati sa se autoizoleze si sa solicite asistenta medicala in cazul in…

- Un roman aflat pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia, Diamond Princess, este infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul de Externe. „Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetațean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess,…