Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 2 noiembrie 2021, la Glasgow, Scoția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, declarația naționala in cadrul segmentului la nivel inalt al Conferinței Națiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP26). ”Nu putem nega…

- Karine Elharrar, ministrul israelian al Energiei, a spus ca nu a putut sa ia parte la summitul COP26, Conferința ONU privind schimbarile climatice, pentru ca intrarea cu permitea accesul scaunului cu rotile, relateaza BBC și Times of Israel . Un oficial din delegația prim-ministrul Naftali Bennett a…

- Regina Regatului Unit al Marii Britanii, Elizabeth a II a, a criticat lipsa de acțiune a liderilor lumii în privința crizei climatice, admițând ca indivizii care ”vorbesc, dar nu fac nimic” o scot din sarite. Comentariile suveranei au putut fi auzite într-o transmisiune…

- De la abatoare la cisterne, lipsa fortei de munca loveste in plin regatul si seamana indoiala si nerabdare fata de sloganul fluturat de catre liderul conservator, in varsta de 57 de ani, de a ”reconstrui mai bine” dupa pandemia covid-19 si Brexit. Insa Boris Johnson, care urma sa se adreseze in persoana…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti mediului de afaceri din tara sa sa se adapteze realitatii post-Brexit si mai degraba sa depuna eforturi pentru a atrage forta de munca pe plan national în loc sa depinda de imigranti, chiar daca aceasta va implica pe termen scurt perturbari în…

- Premierul Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare in efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se inregistreaza in prezent in…

- Un numar de 84 de cetateni, intre care patru minori, ar putea fi victimele unei retele de trafic de persoane din localitatea brasoveana Tarlungeni, despre ai carei membri se banuieste ca transportau in Marea Britanie si exploatau prin munca persoane si care sunt cercetati intr-un dosar penal constituit…

- ​Numarul migrantilor care au traversat Canalul Mânecii în 2021 s-a dublat fata de anul trecut, peste 16.400 persoane au parcurgând aceasta ruta periculoasa de la începutul anului pâna pe 24 septembrie, relateaza agenția DPA și The Evening Standard, potrivit Agerpres. Astfel,…