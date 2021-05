Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a permis 'in mod neintelept' ca redecorarea apartamentului sau din Downing Street sa continue, fara a lua in considerare mai riguros cum vor fi acoperite costurile, insa nu a incalcat codul de conduita ministerial, este concluzia unui raport oficial publicat vineri,…

- Sperantele secesionistilor scotieni de a castiga o majoritate absoluta in parlamentul local si de a face in acelasi timp sa avanseze cauza unui nou referendum asupra independentei erau in continuare in suspans sambata, la doua zile dupa alegeri, in pofida circumscriptiilor castigate de la opozitie,…

- Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, spune ca nu are nicio idee daca unui finanțator al partidului conservator i s-a cerut sa plateasca îngrijirea copilului premierului Boris Johnson, în contextul acuzațiilor cu privire la donații nedeclarate și împrumuturi pentru a finanța…

- ​Scandalul ”bani pentru perdele” îl pune în dificultate pe premierul Boris Johnson, dupa ce Comisia Electorala a anunțat miercuri ca exista motive temeinice pentru a suspecta comiterea unor ilegalitați și deschiderea unei anchete care sa verifice donațiile primite de premier…

- Comisia Electorala britanica a anunțat, miercuri, ca lanseaza o investigație legata de finanțarea operațiunilor de renovare a apartamentului in care locuiește premierul Boris Johnson. In declarația Comisiei se arata ca exista motive intemeiate pentru a se suspecta ca au avut loc incalcari ale legii.

- Fosta mana dreapta a lui Boris Johnson, Dominic Cummings, a pus in discutie, saptamana aceasta, integritatea premierului, pe care l-a acuzat, intr-o postare exploziva postata pe blog, de faptul ca a vrut sa puna in mod ilegal donatori privati sa finanteze lucrari la apartamentul sau, de o valoare cu…

- Capitalismul si lacomia i-au asigurat Marii Britanii succesul in ce priveste vaccinarea populatiei, le-a spus prim-ministrul Boris Johnson deputatilor conservatori intr-o reuniune privata, in care a laudat companiile farmaceutice pentru dezvoltarea de vaccinuri intr-un timp record, transmite Reuters,…