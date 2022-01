Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova, cu 18 titluri la simplu si 41 la dublu in turneele de Grand Slam, a admis ca il admira pe Novak Djokovic, nr. 1 ATP, dar nu poate sustine decizia lui de a nu se vaccina. Jucatoarea de origine cehoslovaca a vorbit despre cazul Djokovic, care a declansat un…

- Familia lui Novak Djokovic a susținut, la Belgrad, o conferința de presa, la scurt timp dupa ce instanța i-a oferit sportivului permisiunea de a intra in Australia și a participa la primul Grand Slam al anului, de la Melbourne. Evenimentul a fost incheiat odata cu ultima intrebare despre presupus test…

- Fostul mare tenisman german Boris Becker, care a activat anterior ca antrenor al lui Novak Djokovic, considera ca jucatorul sarb, care asteapta in prezent la Melbourne o decizie finala referitoare la viza sa de intrare in Australia, "a facut o mare greseala" refuzand sa se vaccineze."Sunt atat de apropiat…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul masculin, a contestat joi in justitie decizia autoritatilor australiene de a-i anula viza si de a-l expulza din tara. Tenismenul a reușit sa obtina o suspendare a acestei decizii si in consecinta nu va fi expulzat. Novak Djokovic va ramane pana luni la…

- Turta dulce poate fi un prilej de a petrece timp impreuna cu copiii. Parinții se ocupa de coptul prajiturelelor, iar copiii se pot juca in voie și se pot distra prin decorarea biscuiților. Turta dulce (Lebkuchen) are avantajul ca rezista chiar și o saptamana de la coacere. Cea mai buna rețeta de turta…

- La parada de Ziua Nationala sunt mobilizati sute de politisti si jandarmi, in zona Arcului de Triumf din Bucuresti. Spectatorii care vin la eveniment nu au nevoie de certificat verde, insa autoritatile fac apel la public sa respecte regulile de protectie sanitara. 1.500 de militari și specialiști din…

- La parada de Ziua Nationala sunt mobilizati sute de politisti si jandarmi, in zona Arcului de Triumf din Bucuresti. Spectatorii care vin la eveniment nu au nevoie de certificat verde, insa autoritatile fac apel la public sa respecte regulile de protectie sanitara. 1.500 de militari și specialiști din…