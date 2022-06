Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au separat bunurile inainte de casatoria lor. Au luat de comun acord acesta decizie și au preferat sa nu vorbeasca de motivele ce i-au determinat sa ajunga in fața notarului. Fostul model internațional, Valentina Pelinel (41 de ani) susține ca nu a fost niciodata…

- Steliano Filip și fosta sa soție, Bianca Marina, s-au desparțit in urma cu un an, atunci cand au decis sa mearga pe cai diferite. Iata ca drumurile lor nu sunt atat de separate precum am fi crezut, caci s-au intalnit la o piscina de fițe din Capitala. Avem imaginile cu cei doi.

- Brigitte a anunțat ca divorțeaza de Florin Pastrama, dupa 3 ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a facut mai multe dezvaluiri despre motivele care au dus la desparțire. L-a dat afara din casa și regreta anii pe care i-a petrecut alaturi de el. Brigitte Pastrama a luat decizia de a pune punct…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Modelul, care a devenit și om de afaceri, a povestit cum este situația financiara in propriul mariaj, cu milionarul Cristi Borcea. Valentina a povestit cum decurge ”chimia” intre ea și ”partenerul vieții mele”Eduard ApostolFormeaza unul dintre cuplurile celebre din showbizz-ul romanesc, Valentina Pelinel…

- Fostul fotbalist Adrian Mutu, actual antrenor la Rapid, nu i-a platit Alexandrei Dinu pensia alimentara in totalitate. Fosta soție l-a chemat in instanța și a asolicitat reținerea salariului pe care Mutu il primește ca antrenor la Rapid. Adrian Mutu a fost casatorit cu Alexandra Dinu o scurta perioada…