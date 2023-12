”Peste 90% dintre firmele din Romania vor acorda bonusuri cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, iar valoarea acestora va fi, in cele mai multe cazuri, intre 1.000 si 1.500 de lei”, arata rezultatele unui barometru de opinie privind situatia de pe piata fortei de munca, in care au fost chestionati 1.200 de manageri, antreprenori si angajati cu functii de raspundere din economia romaneasca. Rezultatele cercetarii, derulate in perioada 8-10 decembrie 2023, de catre compania de consultanta Frames, arata ca 34,8% dintre manageri vor acorda prime salariale sau cadouri, 30,4% – tichete cadou…