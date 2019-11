Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii ar putea primi bonuri de masa, mai precis peste 4.5 milioane de romani sunt in aceasta categorie pentru care parlamentarii vor sa aduca un plus de 300 de lei lunar prin tichete de masa.

- Alina Gorghiu, liderul grupului PNL din Camera Deputatilor, a anuntat joi dimineata ca liberalii au depus miercuri o propunere legislativa prin care sa fie amanat termenul de intrare in vigoare a dispozitiilor privind pensionarea anticipata a magistratilor, pana la inceputul anului 2021.

- Senatorul brașovean Daniel Zamfir a reacționat la demersurile lui Tariceanu de a se intalni cu membrii ALDE Brașov in ideea de a-l da afara din partid, pe motiv ca a „dezertat” la PSD și nu a acceptat alianța cu Pro Romania (chestiune despre newsbv.ro a scris in exclusivitate AICI ). „Azi, președintele…

- PSD a depus un proiect de lege pentru modificarea Legii Educației Naționale astfel încât studenții cu burse la studii universitare în strainatate vor avea dreptul la reduceri de minimum 50% la transportul în comun pe perioada vacanței și la o cursa gratuita dus-întors cu…

- 2 milioane de romani au depus cereri de restituire a taxei auto, o mare parte dintre acestia primindu-si deja banii, ceilalti fiind deja chemati sa-si completeze dosarele pentru a le fi restituite sumele, a declarat sambata Mirela Calugareanu, presedintele ANAF.

- 'De asemenea, ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru aprobarea ordinii de zi și a programului sesiunii extraordinare. Pe de alta parte, le sugerez colegilor din opoziție ca, din respect pentru cetațeni și pentru aceasta instituție, sa iși faca mai bine temele…