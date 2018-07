Boney M va concerta la București. Cine este invitatul special Boney M și Liz Mitchell vor concerta la București in luna octombrie. La spectacolul ce va avea loc la Sala Palatului va veni și un invitat special. Boney M și Liz Mitchell, cantareața care a facut parte din formula originala a grupului, aniverseaza printr-un concert 40 de ani de la lansarea hiturile ”By the rivers of Babylon” și ”Rasputin”. In data de 28 octombrie, pe scena Salii Palatului vor rasuna, timp de doua ore, toate piesele care au facut numele Boney M cunoscut in lumea intreaga. Printre ele se numara: „Daddy Cool“, „Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday“ si „Brown Girl in the Ring“. In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Invitatul de marca este Ottawan, celebru mai ales cu "D.I.S.C.O."

