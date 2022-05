Bombe cu fosfor peste o școală Bombardamentele asupra punctelor strategice și, din pacate, nu doar, din Ucraina, continua. Luptele se dau cu naduf, cu disperare. Aseara, rușii au lovit și au avariat o școala din Adiivka, regiunea Donețk, folosind muniție cu fosfor. Ukraineinska Pravda, citandu-l pe șeful administrației regionale de stat din Donețk, Pavlo Kyrylenko, a titrat in legatura cu acest aspect: „In aceasta seara, armata rusa a tras in școala cu muniție interzisa cu fosfor. Școala a luat foc. Din fericire nimeni nu a fost ranit: in cladire erau doar oameni de serviciu, care au reușit sa scape. In școala, nu erau soldați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși au bombardat in noaptea de marți spre miercuri o scoala la Avdiivka, in regiunea Donetk, folosind munitii cu fosfor alb puternic inflamabile, a acuzat armata ucraineana. In urma atacului, a izbuncit un incendiu, iar intreaga cladire a fost arsa din temelii, potrivit publicației Ukrainska…

- Armata ucraineana a acuzat miercuri ca fortele ruse au bombardat o scoala la Avdiivka, in regiunea Donetk (estul Ucrainei), utilizand munitii cu fosfor alb puternic inflamabile, care au provocat un incendiu ce a mistuit intreaga cladire, relateaza agentiile de presa EFE si Ukrinform, potrivit Agerpres.

- Trupele rusești au folosit muniții cu fosfor in satul Solovyove din estul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kyrylenko, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Orașul Avdiivka din regiunea Donețk din estul Ucrainei a fost, dupa cum denunța autoritațile ucrainene, bombardat a doua oara cu muniție de fosfor. Șeful administrației militare regionale, Pavlo Kyrylenko, potrivit rapoartelor Ukrainska Pravda, afirma: „Rușii au lovit Avdiivka de doua ori cu muniție…

- Rușii spun ca detin controlul asupra orasului ucrainean Mariupol, in timp ce Batalionul Azov susține ca rezista in gigantul combinat metalurgic Azovstal. Acolo s-ar fi retras și mulți civili, de frica invadatorilor. Justin Crump, specialist militar, nu exclude scenariul unei rezistente de tip gherila,…

- Secretarul de stat Antony Blinken le-ar fi spus aliaților europeni ca Statele Unite apreciaza ca razboiul rusesc din Ucraina ar putea dura pana la sfarșitul anului 2022, au declarat doi oficiali europeni pentru CNN. In noua evaluare, oficialii americani și europeni nu vad curand un sfarșit al razboiului…

- Este a 49-a zi de razboi in Ucraina, iar Zelenski acuza Rusia ca a folosit bombe cu fosfor și conduce atacuri teroriste impotriva civililor ucraineni. Oficialii ruși susțin ca peste 1000 de soldați ucraineni s-au predat in Mariupol, dar Ucraina transmite ca nu are cunoștinta de aceasta capitulare.

- Razboi in Ucraina, ziua 24. Bombardamentele continua. In Kiev cad bombe. In Liov, la granita cu NATO, cad bombe. In Mariupol se duc operatiuni grele de salvare, sub alta ploaie de bombe. Biroul ONU pentru drepturile a anunțat ca cel puțin 816 civili au fo