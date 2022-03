Stiri pe aceeasi tema

- Rusia bombardeaza in Bugeac, la 15 kilometri de granița Romaniei, in apropierea orașului Ismail. Orașul Ismail este in sudul Ucrainei, pe Dunare, in regiunea Odessa. Atacul rusesc s-a produs asupra satului Cairaclia (Loshchinovka) de langa Ismail, anunța presa din Ucraina și din Republica Moldova. Sursa…

- In aceasta dimineața, 1 martie, armata rusa a lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare din satul Cairaclia (Loshchinovka), regiunea Odesa, aflat la doar 15 km de granița cu Romania. Atacul a fost anunțat de primarul orașului Ismail, Andrey Abramchenko, precum și de șeful Consiliului Public…

Armata ucraniana anunța doborarea unei rachete de croaziera lansata de la bordul bombardier supersonic Tu-22

- Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil, conform Sky News. Armata rusa a ocupat ieri zona Cernobil, starnind o ingrijorare deosebita. Accidentul nuclear de la Cernobil a fost un accident major, produs la 26 aprilie 1986, cand a avut loc…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca invadarea Ucrainei este un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului internațional, și ca Romania este pregatita sa ia toate masurile care se impun ca reacție la aceasta agresiune armata, pentru protejarea securitații intregii regiuni. Premierul a subliniat…

- Asociatia Oraselor din Romania (A.O.R.) se solidarizeaza cu primarul Ion Georgescu și condamna agresiunea manifestata si incercarea de intimidare de vineri seara din biroul acestuia din Primaria Orasului Mioveni și cere instituțiilor statului ”sa fie prompte si intransigente”. Primarii de orase au luat…

- De la 1 noiembrie 2021 au inceput lucrarile de amenajare a unuia dintre cele mai renumite parcuri din sectorul 2, Gradina Icoanei. Se modernizeaza canalizarea, se monteaza piatra cubica, se schimba mobilierul urban, dar in tot acest timp toți arborii din zona nu mai au parte de pamant natural, ci de…

- Primarul unei comune galatene face o comparatie intre Romania comunista si ceea ce avem astazi. Intr-o postare pe Facebook, edilul remarca ca romanii au ceea ce au votat, dar si-au pierdut capacitatea de-a zambi, spiritul de sacrificiu si respectul de sine.