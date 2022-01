Deși puțini au ințeles acest lucru, Ordonanța austeritații, 130/202, desființeaza, practic, salariul minim. Și nu il desființeaza peste doi ani, ci chiar de la inceputul acestui an, pentru toți angajații care au o vechime de peste 24 de luni. Potrivit actului normativ, toate contractele care se incadreaza in aceste prevederi trebuie schimbate, astfel incat salariile […] The post Bomba! Salariul minim nu mai exista. Patronii, obligați sa schimbe contractele first appeared on Ziarul National .