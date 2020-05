Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, duminica, la Europa FM, ca in Romania va incepe un studiu de seroprevalența la nivel național, dupa 1 iunie, in cadrul caruia populația va fi testata pentru a-i fi evaluata starea de imunizare la noul coronavirus. Articolul Ministrul Sanatații: Populația…

- Toate tarile europene au luat anumite masuri pentru protejarea si repornirea economiilor nationale dupa perioada starii de urgenta. Printre prioritatile guvernelor, retailul, turismul si IMM-urile au beneficiat de cele mai multe masuri, avand in vedere ca aceste segmente au fost cele mai afectate de…

- Horațiu Moldovan spune ca, spre sfarsitul acestei saptamani, inceputul saptamanii viitoare, putem spera sa inceapa fenomenul descresterii numarului de infecții.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii spune ca in Romania rata de vindecare a pacientilor cu SARS-CoV-2 este una mare, iar rata mortalitatii…

- Apel urgent pentru asigurarea accesului egal la tratament medical pentru COVID-19 persoanelor cu dizabilitati si varstnicilor care locuiesc in Centrul Sasca Mica si in alte institutii rezidentiale. Un grup de organizatii ale persoanelor cu dizabilitati, si alte organizatii care militeaza pentru drepturile…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit impreuna cu specialistii din cadrul Ministerului Sanatatii si in conformitate cu recomandarile Comitetului National pentru Situatii de Speciale de Urgenta masurile pentru reluarea activitatii in unitatile de invatamant, in conditii de siguranta pentru elevi,…

- Potrivit datelor furnizate de minister, pana in prezent sunt 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese provocate de rujeola. „Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese”, a transmis, vineri,…

- Un numar de 34 de medici de la Spitalul Judetean Suceava sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, informeaza miercuri Ministerul Sanatatii. Dupa prima zi de verificari, reprezentanții Ministerului Sanatații au decis inchiderea Spitalului Județean incepand de miercuri pentru 48 de ore, timp in care va fi…

- credit: raportuldegarda.ro Epidemia COVID-19 nu se va termina prea curand in Romania. Abia suntem, in fapt, in faza sa de inceput. Masurile guvernamentale și comportamentul populației sunt fundamentale in limitarea perioadei in care boala va avea o influența importanta asupra societații. Daca in China…