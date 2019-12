Bolt a obtinut avizul tehnic pentru platforma sa digitala de transport alternativ

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de transport alternativ Bolt a primit avizul de funcționare din partea Ministerului Transporturilor in data de 20 decembrie. Aceasta este fostul Taxify și opereaza in București și orașele Timișoara și Cluj-Napoca.Autorizarea vinedupa ce Guvernul Dancila a introdus in luna mai condiții specifice…

- Jocurile au depașit muzica și filmul. Cum te angajezi și ce salariu primești intr-o industrie cu afaceri de peste 188 mil. dolari in Romania Industria jocurilor video este una dintre cele mai mari din lume, iar joburile și specializarile s-au diversificat masiv in ultimii ani, in condițiile in care…

- Ministerul Sanatatii organizeaza in 8 decembrie concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Sunt 4.350 de locuri…

- Endava, companie publica de servicii IT, cu peste 19 ani de experienta, s-a clasat pe locul 2 in Topul Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) in Domeniul Cercetare, Dezvoltare și High Tech, Grupa: Activitați de realizare a soft-ului la comanda (software orientat…

- Conform datelor centralizate de OLX Imobiliare, cei mai multi studenti care au participat la realizarea studiului locuiesc în chirie (87%), în camin (8%) sau cu familia (3%). În acelasi timp, principalele orase în care acestia studiaza sunt: Bucuresti (20%), Iasi (15%), Cluj-Napoca…

- Ce bugete pregatesc studenții pentru chirii. Mai mult de jumatate vor sa stea la garsoniera Peste jumatate dintre studentii (55%) aflati in cautarea unei locuinte in chirie au un buget lunar de 100 - 200 de euro, iar majoritatea sunt in cautarea unei garsoniere, reiese dintr-un studiu realizat de OLX.…