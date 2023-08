Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos, Ministrul Finantelor, a transmis, miercuri seara, ca masurile pregatite de Guvern au impact asupra oamenilor si mediului de afaceri. Inainte de definitivarea propunerilor este necesara o ampla consultare publica, a aratat ministrul. Ministerul Finantelor isi continua rolul de integrator…

- ”Ministerul Finantelor isi continua rolul de integrator al propunerilor fiscal-bugetare ce vor fi cuprinse in pachetul pe care coalitia de guvernare il vrea pentru a ajunge la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportat la cheltuieli si venituri. In tot acest proces am fost cat se poate…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune, intr-un mesaj pe Facebook, ca s-a consultat miercuri cu Camera de Comert Americana despre pachetul de masuri fiscale pentru redresarea deficitului și pentru digitalizarea ANAF, subliniind ca „nu trebuie luata nicio masura fara sa implicam și sa ascultam vocile…

- „Ministerul Finantelor isi continua rolul de integrator al propunerilor fiscal-bugetare ce vor fi cuprinse in pachetul pe care coalitia de guvernare il vrea pentru a ajunge la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportat la cheltuieli si venituri. In tot acest proces am fost cat se poate…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, alaturi de alte 138 de companii și 5 organizații semnatare (Asociatia Business Service Leaders, Asociatia Cluj IT - Cluj IT Cluster, Asociația Sibiu IT, Transilvania IT Cluster, Asociația Centrelor de Inovare Digitala din Romania - RODIH),…

- ANIS (Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii) critica decizia Guvernului de a impozita, din septembrie, veniturile programatorilor și explica impactul pe care l-ar avea aceasta decizie pentru industria IT.

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, considera ca eventuala introducere a unui prag de impozitare a veniturilor salariaților din IT, informație vehiculata in spațiul public, „ar avea un impact puternic negativ atat asupra companiilor locale, cat și a celor multinaționale care…

- Sectorul IT din Romania a ajuns la 9 mld. Euro. Un IT-ist genereaza in medie 60.000 de euro pentru compania la care lucreaza. ”Observam o continua creștere a pieței de software și servicii in Romania, impactul pe care il are sectorul IT in produsul intern brut național ajungand la 7%. Exista speranțe…