- Avionul, care apartine companiei American Airlines, a aterizat in siguranta pe Aeroportul din Dublin dupa ce mai multi pasageri si membri ai echipajului s-au simtit rau ca urmare a inhalarii unei substante toxice, informeaza cotidianul Irish Mirror si postul Sky News.Doi membri ai echipajului…

- Avionul care îi transporta pe ducii William si Catherine de Cambridge, aflati într-o vizita oficiala în Pakistan, a aterizat fortat, joi, în orasul Lahore, din cauza unei furtuni extrem de puternice, noteaza Mediafax.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, angajat al unei societati din Dornesti, a ajuns la Spitalul Municipal Radauti dupa un accident de munca. Incidentul s-a petrecut vineri dimineata, in jurul orei 9.00, in momentul in care muncitorul incerca sa descarce o cisterna cu parafina.Barbatul a mers la ...

- Un avion de pasageri al companiei British Airways, care zbura de la Bari la Londra, a fost trebuit luni sa aterizeze de urgența la Basel, dupa ce cabina s-a umplut de fum in timpul zborului, informeaza publicația The Daily Star. Patru membri ai echipajului au fost transportați la spital…

- Blue Air confirma incidentul produs vineri dimineața. O cursa Blue Air de pe ruta București – Stuttgart a aterizat de urgența, vineri dimineața, la Viena, dupa ce un pasager roman a batut o stewardesa „Zborul Blue Air 0B129 care a decolat de pe Aeroportul Otopeni la ora locala 7:21 cu destinația Stuttgart…

- In timpul investigațiilor ample de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Chișinau s-a constatat ca un lot de 400 de uniforme pentru angajații Poliției de Frontiera au fost cusute de un agent economic din orașul Tiraspol, regiunea Transnistreana.

- Egiptul este în a doua zi de proteste împotriva președintelui Abdul Fattah al-Sisi. Manifestațiile au culminat cu zeci de arestari, iar astfel de proteste sunt o raritate în timpul mandatului lui Abdul Fattah, potrivit BBC. ​Aproximativ 200 de protestatari au ieșit pe strazile…

- Incidentul s-a petrecut duminica in apropiere de statia de metrou Sant Jaume, cand cinci indivizi l-au asaltat pe ambasador, care a suferit cateva zgarieturi in timp ce i-a fost smuls ceasul de lux, au declarat EFE surse ale politiei. Fortele de securitate incearca sa-i identifice pe autorii…