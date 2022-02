Fundașul Universitații Craiova, Bogdan Vatajelu, considera ca victoria cu Academica Clinceni nu a rezolvat ecuația calificarii in play-off. El a explicat și evoluția mai puțin convingatoare din meciul cu Academica Clinceni. „Daca stai sa te gandești la ce li s-a intamplat cu Farul, toți ne așteptam sa caștigam cu 5-0, 6-0. Cred ca știam și noi, dinainte, ca nu se poate intampla același lucru. Nu aveau ce pierde și cred ca au facut un joc bunicel, iar noi am avut puține dificultați. In prima repriza s-au inchis mai bine, au jucat cu 5 fundași, au fost puțini agresivi, iar noi nu am putut sa-i desfacem…