Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice reprezinta o problema serioasa pentru Rusia, a carei economie se bazeaza in mare masura pe productia de petrol si gaze, precum si pe minerit. O parte din aceasta infrastructura este construita pe permafrost, care este vulnerabil la cresterea temperaturilor. Rusia, al patrulea cel…

- Europa Digitala: UE pune la bataie 2 miliarde de euro pentru investiții in IT. Cine este eligibil pentru finanțare Comisia Europeana a anunțat adoptarea a trei programe de lucru pentru „Europa digitala”. Beneficiind de o finanțare totala de 1,98 miliarde de euro, acest prim set cuprinde un program…

- ​Constructorii auto au promis investiții cumulate de 515 miliarde dolari în electrificarea gamelor în acest deceniu, arata o analiza Reuters. De la Dacia pâna la Rolls Royce aproape toate companiile au lansat sau vor lansa mașini electrice, mai ales ca în multe țari nu vor mai…

- Life is Hard, companie de tehnologie listata la BVB pe piata AeRO, anunta ca a inregistrat in trimestrul 3 o cifra de afaceri de 15,9 milioane lei, cu 290% mai mare decat in aceeasi perioada a anului precedent, si un profit net de 2,7 milioane de lei, in crestere cu peste 900%. Potrivit unui…

- Cum a reușit sa gestioneze piața de e-commerce in pandemie aflam din discuția dintre Andrei Radu - CEO GPeC și prezentator ePlan by Stirileprotv.ro - și Florin Filote, vicepreședinte eMag pentru marketplace și vanzari corporate.

- Facebook a anunțat ca va aloca 50 de milioane de dolari unui fond insarcinat cu inceperea lucrarilor pentru realizarea viziunii firmei pentru un metavers virtual. Un anunț din 27 septembrie articuleaza foaia de parcurs a Facebook pentru construirea metaversului sau, finanțarea urmand sa sprijine…

- Sub genericul „USR PLUS susține dezvoltarea localitaților rurale din Romania, dar nu prin programe de tip PNDL care inseamna risipa banilor publici pe criterii politice” , deputatul Cristian vine cu amendamente la la PNDL 3, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. ” Impreuna cu colegii parlamentari…