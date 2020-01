Suspendarea finantarii autostrazii Sibiu-Pitesti poate avea loc doar in cazul in care acest proiect ar fi fost aprobat de Comisia Europeana, lucru care nu s-a intamplat, iar luni este programata o intalnire cu toti factorii implicati, precum si cu expertii Jaspers, pentru a se raspunde cu celeritate la clarificarile solicitate de CE cu privire la impactul acestui proiect major de infrastructura asupra mediului, pe traseul sau, noteaza sambata, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, pe propria pagina de Facebook.



Reactia lui Bode vine in urma postarii…