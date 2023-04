Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost ucise și o persoana a fost ranita intr-un atac cu cuțitul, despre care se crede ca a fost comis de un refugiat afgan la Centrul Ismaili din Lisabona, marți (28 martie), au anunțat autoritațile. Ofițerii l-au impușcat pe atacator dupa ce acesta a refuzat sa lase arma jos și s-a apropiat…

- Un baiat de 17 ani a fost injunghiat mortal la o petrecere organizata intr-o casa. In jurul orei 2.48, ofițerii de la poliția din West Yorkshire au fost chemați la Salisbury Grove, Armley, dupa ce Serviciul de Ambulanța Yorkshire a fost anunțat ca un barbat a fost injunghiat, scrie metro.com.uk. Ofițerii…

- O adolescenta ucraineana in varsta de 14 ani, refugiata in Anglia, a murit dupa ce a fost gasita inconștienta pe o plaja din South Devon, a anunțat luni, 6 martie, poliția din Devon și Cornwall, intr-un comunicat de presa, potrivit CNN . Moartea fetei este considerata ca fiind „inexplicabila”, iar poliția…

- Cristian Florian Dinca, profesor la Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB), a fost retinut de procurorii anticoruptie dupa ce a fost prins in timp ce lua mita 6.000 de lei in legatura cu mai multe proiecte finantate din fonduri nerambursabile derulate in cadrul unitatii de invatamant superior.Potrivit…

- Trei oameni au murit si alte cinci persoane au fost grav ranite, luni seara, in urma unui atac armat in mai multe zone din campusul unei universitati din Michigan, Statele Unite. Potrivit CNN, politia a identificat cele trei victime, dar motivul atacului ramane in continuare un mister. Suspectul, "un…

- CNN a prezentat o cronologie a investigațiilor cu privire la moartea lui Tire Nichols, care a fost oprit in trafic și a fost arestat de catre poliția din Memphis. La aproape trei saptamani dupa ce o oprire in trafic din Memphis, Tennessee, a dus la o arestare violenta și la moartea ulterioara a unui…

- Autoritațile olandeze au arestat un barbat suspectat ca a furat si vandut datele personale a milioane de oameni din intreaga lume, inclusiv ale aproape tuturor austriecilor, relateaza miercuri Reuters si dpa. Barbatul, un cetatean din Tarile de Jos in varsta de 25 de ani, a fost arestat in noiembrie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 332. Mykhailo Podolyak, consilierul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat intr-o postare pe Twitter, ca "indecizia si lentoarea" aliatilor inseamna moartea mai multor ucraineni.