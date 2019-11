BNR: O poziţionare mai joasă a raportului leu/euro ar putea sprijini dezinflaţia pe termen scurt O pozitionare mai joasa a raportului leu/euro ar putea sprijini dezinflatia pe termen scurt, dar, in schimb, ar induce riscuri mari la adresa evolutiei pe termen mediu a inflatiei, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 6 noiembrie 2019.



"S-a observat ca evolutia recenta a cursului de schimb leu/euro s-a decorelat intrucatva de cea a ratelor de schimb ale celorlalte monede din regiune, care, in contextul ameliorarii apetitului global pentru risc, dar si al unor influente interne, au consemnat scaderi notabile in octombrie, recuperand,…

Sursa articol: agerpres.ro

