BNR: Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 9,9% față de februarie 2019 Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei au crescut cu 1,5 la suta fața de luna ianuarie 2020, pana la 133 614,2 milioane lei, iar fata de luna februarie 2019 au inregistrat o crestere de 9,9 la suta (6,6 la suta in termeni reali), anunța BNR. Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au scazut cu 0,8 la suta (pana la 105 673,4 milioane lei) fața de luna ianuarie 2020 și au crescut cu 7,6 la suta fata de luna februarie a anului precedent, conform Mediafax.

