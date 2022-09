BNR anunță un curs al dolarului de peste 5 lei, pentru prima oară în istorie Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat joi un curs al dolarului de peste 5 lei, un maxim al tuturor timpurilor, in linie cu evoluțiile de pe piața internaționala. Crusul afișat de BNR era de 5,0103 lei (creștere de 0,68%), in timp ce euro este cotat la 4,9412, in scadere ușoara. Creșterea vine dupa ce […] Articolul BNR anunța un curs al dolarului de peste 5 lei, pentru prima oara in istorie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curs al dolarului de peste 5 lei, maxim istoric, anunțat de BNR. Care este cotația euro BNR a anunțat joi un curs al dolarului de peste 5 lei, un maxim al tuturor timpurilor, in linie cu evoluțiile de pe piața internaționala. Crusul afișat de BNR era de 5,0103 lei (creștere de 0,68%), in timp ce euro…

- Muzeul Județean Buzau este parte a unui foarte important proiect expozițional internațional. Este vorba despre participarea sa in SUA, prin intermediul și cu suportul Muzeului Național de Istorie al Romaniei la expoziția internaționala „Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond”, la New York.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Irlandei de Nord a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral, reședința sa din Scoția, unde Regina s-a retras in ultima perioada. Regina avea 96 de ani și se afla pe tron de 70 de ani, avand cea mai indelungata domnie din istorie. Regina Elisabeta a II-a…

- Moneda nationala s-a apreciat, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8756 lei, in scadere cu 0,62 bani (-0,13%) fata de cotatia precedenta, de 4,8818 lei, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 7,36% pe an, de la 7,21% pe an, joi, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,81%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- ROBOR la trei luni a crescut la 7,18%, fata de 7,16%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din ultimii 15 ani. O cotatie similara, de 7,17%, nu a mai fost inregistrata din 16 august 2007. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat…

- Fotbalul buzoian si-a recuperat marca sub care a scris istorie. Una frumoasa, din epoca romantica, cu participarile in primul esalon si in Cupa Balcanica, cu trairile extreme care au facut sa fremete ani la randul tribunele din Crang, dar si cu partea intunecata, care avea sa o doboare in final, implicarea…

- Primarul Daniel Nicolaș a anunțat joi ca „Gradina de vara din Odobești devine istorie”. „Aceasta lasa locul planetariului, obiectiv integrat in proiectul „Creșterea calitații vieții populației in Orașul Odobești, județul Vrancea”. Odata cu aceasta investiție unica in țara, proximitatea acesteia va…