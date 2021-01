BN: 3 cazuri noi, patru decese și trei bistrițeni vindecați, în ultimele 24 de ore DSP BN a anunțat 33 de teste pozitive, in ultimele 24 de ore. Patru bistrițeani au decedat și trei au fost declarați vindecați, in contextul pandemiei. Totodata, 29 de pacienți au fost externați. La nivelul județului nostru, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 304 teste, dintre care 206 la Spitalul Județean de Urgența Bistrița, 87 teste rapide, iar restul la laboratoare private. Dintre acestea, 33 au ieșit pozitive, un procent de aproximativ 10 la suta. In ultimele 24 de ore, in contextul pandemiei, au murit patru bistrițeni, iar trei au fost declarați vindecați. Totodata, 29 de pacienți au… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

