Blue Air va inaugura în iunie zborul Iaşi-Munchen şi va ajunge la 13 rute operate pe aeroportul ieşean Directorul comercial al Blue Air, Krassimir Tanev, sustine, intr-un comunicat de presa, ca din vara Iasiul va fi conectat cu doua importante regiuni ale Germaniei, respectiv Bavaria, prin ruta Iasi-Munchen, si Renania de Nord-Westfalia, prin ruta Iasi-Koln. Prima cursa Iasi-Munchen este programata in data de 10 iunie 2022. Zborurile vor fi operate cu doua frecvente pe saptamana, in zilele de marti si vineri. La randul sau, Romeo Vatra, directorul general provizoriu al Aeroportului Iasi, considera ca Iasi-Munchen este o ruta foarte solicitata de ieseni, in special de mediul de business. “Munchen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

