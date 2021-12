Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor COVID-19 a inceput sa creasca usor in ultima perioada. Ieri, 5,67- din cele 670 de teste efectuate erau pozitvie, in conditiile in care, in primele trei saptamani din decembrie, procentul pozitivilor depistati nu era mai mare de 2,5-. Astfel, ieri au fost raportate 38 de noi cazuri,…

- Grecia a anuntat joi ca purtarea mastilor sanitare va fi obligatorie atat in interior, cat si in exterior in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, in incercarea de a limita raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, informeaza AFP.

- Primul zbor spre capitala Irlandei a avut loc aseara, 19 decembrie. Cursele au cate doua frecvențe saptamanale: miercuri și duminica, fiind operate dupa urmatorul orar: IAS 20.00 – DUB 21.50 DUB 22.40 – IAS 04.45 De asemenea, incepand cu 24 iunie 2022, cursele vor fi suplimentate cu o inca o frecvența,…

- Laboratoarele DSP și SJU vor asigura, pe rand, in zilele Sarbatorilor de Craciun și Revelion permanența testarilor PCR, astfel: 24 și 31 DECEMBRIE – Laboratorul DSP Alba (program 8.00 – 12.00, str. Mușețelului nr. 2, in parcarea Policlinicii – FARA PROGRAMARE) 25-26 DECEMBRIE ȘI 1-2 IANUARIE – Laboratorul…

- Restrictii ridicate de Revelion 2022. Sunt doua variante de masuri discutate pentru sarbatori, potrivit unor surse din cadrul coalitiei de guvernare, citate de Pro TV. De Revelion, petrecerile ar putea fi permise pana la 2 noaptea, iar programul magazinelor ar putea fi prelungit fata de ora de inchidere…

- Un nou val al pandemiei de COVID va lovi Romania, cel mai probbail, la inceputul anului 2022, intrucat romanii se comporta ”ca si cand si-ar dori sa se infecteze”, pentru ca nu poarta masca si nu se vaccineaza, a avertizat, vineri, presedintele Comisiei de sanatate a Senatului, Adrian Streinu Cercel,…

- 184 de persoane, dintre care 122 de cetațeni romani și 62 cetațeni europeni, care au fost blocate temporar in Maroc, vor fi repatriate, joi seara, cu un zbor special organizat la inițiativa Guvernului Romaniei. MAE a transmis ca aceștia nu prezinta simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, insa vor…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (SPLCEP) Ploiești, informeaza cetațenii ca activitatea de relații cu publicul in cadrul acestei instituții se va desfașura, pe perioada starii de alerta, incepand de astazi, 15 noiembrie a.c., in baza unui…