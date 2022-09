Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de referinta al energiei electrice in Europa a crescut luni cu peste 25%, depasind pentru prima data 700 de euro pe megawat-ora. Nivelul este de aproximativ 14 ori mai mare decat media sezoniera din ultimii cinci ani, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Preturile energiei din Germania…

- Uniper, cel mai mare importator german de gaz rusesc, a raportat pierderi nete de peste 12 miliarde de euro (12,2 miliarde de dolari) in primul semestru din 2022, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Incepand de la 1 octombrie, intreprinderile vor putea sa incaseze cu 2,4 mai multi eurocenti pe kilowatt-ora de gaz, a anuntat luni organizatia gestionarilor retelei, Trading Hub Europe (THE). Cu tot cu TVA, 2,4 eurocenti pe KWh reprezinta 600 de euro in plus la factura anuala a unei familii cu doi…

- Cantitate de gaze stocata de Germania a ajuns la 23,3 miliarde de metri cubi (bcm), fiind putin mai mult de o cincime din cele 100 de miliarde de metri cubi de gaze utilizate in 2021. Unitatea de depozitare Rehden, care detine 4 bcm, era vineri plina in proportie de 54%, arata datele GIE. Germania se…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…

- Guvernul german a decis sa preia o participație de 30% din gigantul energetic Uniper, cel mai mare importator de gaze și cea mai mare companie de depozitare din tara, compania fiind amenințata cu falimentul din cauza reducerii livrarilor de gaze rusești. „Uniper este o companie de o importanța vitala…

- Statul german va prelua o participație de 30% din gigantul energetic Uniper, cel mai mare importator de gaze și cea mai mare companie de depozitare din Germania, compania fiind amenințata cu falimentul din cauza reducerii livrarilor de gaze rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bruxelles-ul urmeaza sa prezinte miercuri un plan de reducere coordonata a cererii de gaze naturale, pentru a atenua impactul unei posibile intreruperi a livrarilor, scrie Bloomberg . Comisia Europeana nu se mai așteapta ca Rusia sa reporneasca saptamana aceasta o conducta importanta de gaze naturale,…