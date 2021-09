Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea exista…

- Profesorul Alexandru Rafila rupe tacerea cu privire la decesele care s-au inregistrat anul trecut, dar care, au fost anunțate la inceputul anului 2021. Reprezentantul Romaniei la OMS și, totodata, deputatul PSD, susține ca gestionarea crizei sanitare este facuta in funcție de interesele politice ale…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a acuzat-o pe președinta țarii, Maia Sandu, de ingerințe in sistemul de drept. Despre aceasta Stoianoglo a declarat in cadrul inui briefing de presa, in aceasta dimineața, transmite știri.md Acesta a contrazis-o pe Sandu și a declarat ca criminalii…

- Ceea ce era anuntat in urma cu trei luni drept un festival al democratiei in interiorul PNL s-a transformat in­tr-un razboi total, in care nimic nu mai conteaza, in care nu se iau prizonieri si in care scheletele ascunse in dulapuri, in timpuri imemoriale, ale celor doi candidati la sefia formatiunii…

- „Am fost pemanent informat”, a declarat premierul Florin Cițu referitor la intervenția autoritaților la furtuna de noaptea trecuta din Capitala. Intrebat daca este mulțumit de felul in care s-a intervenit dupa dezastrul lasat de vijelia de noaptea trecuta, Cițu a raspuns ca inca nu se poate pronunța.…

- Nici gardurile electrificate nu mai opresc mistreții, care fac ravagii intr-o comuna din Bihor. Animalele salbatice au rupt un cablu electric și au provocat un incendiu care a parjolit un lan de grau. Focul era cat pe ce sa se extinda și la o padure, daca localnicii nu ar fi intervenit.

- Jafuri si incendii devastau luni Africa de Sud - a patra zi de violente declansate initial de incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma, dar care par sa tina, in prezent, mai mult de delincventa si o disperare economica, relateaza AFP. Multimi de oameni au blocat drumuri si au devastat centre…

- Astazi, consilierii locali au pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local proiectul de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii celui de-al treilea an de management din mandatul 2018-2022 al lui Mihai Sirbu la Filarmonica ”George Enescu” Botoșani.