- Mariana Vishegirskaya, femeia insarcinata care a scapat dupa ce maternitatea in care se afla a fost bombardata, a nascut o fetita sanatoasa. Razboiul este cu atat mai greu pentru copii, mame si femei insarcinate. Insa viata triumfa.

- O bloggerita ucraineana insarcinata este acuzata de Rusia ca a jucat un rol de figuranta dupa bombardamentul de la maternitatea din Mariupol. Femeia a primit mai multe amenințari online. Amenințarile la adresa femeii au venit dupa bombardamentul armatei ruse de miercuri, de la maternitatea din Mariupol.…

- Mariana, o femeie insarcinata care a supraviețuit miercuri atacului forțelor ruse asupra maternitații din orașul asediat Mariupol , a nascut joi seara o fetița, relateaza Associated Press, citata de The Guardian. Informația a fost facuta publica și de jurnalista ucraineana Olga Tokariuk, pe contul ei…

- Jurnalista Olga Tokariuk a scris pe Twitter ca o ruda a tinerei a confirmat ca a auzit-o pe Marianna la telefon și ca i-a transmis ca a nascut o fiica, pe care o cheama Veronika, in seara zilei de 10 martie, in jurul orei 22, ora locala.„Sunt bine, dar este foarte frig la Mariupol și bombardamentele…

- O influencerita ucraineana ranita in bombardamentele asupra maternitatii din Mariupol a fost acuzata de Ambasada Rusiei in Marea Britanie ca a filmat o scena, iar ranile sale sunt doar „machiaj foarte realist”, relateaza Insider.

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…

- Ambasadorul Japoniei in Ucraina, Sergiy Korsunsky, care a decis sa nu plece din zona de conflict și sa nu-și retraga, sa zicem așa, ambasada, precum alți colegi diplomați, a cerut familiei sa-i aduca de acasa, din Japonia, un costum de samurai shibou kiji, plus sabia, care au aparținut strabunicului…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…