Blocat de un BMW și bătut cu o crosă de golf! Ce a pățit un șofer de Logan în București O filmare a unui conflict petrecut in traficul din București a ajuns virala și a fost publicata de sindicatul Europol pe Facebook. In imagini se vede cum mașina unui barbat este lovita de ocupanții unei alte mașini. Nu se cunoaște natura conflictului, dar in imagini se poate observa cum un șofer blocheaza traficul oprind mașina pe diagonala, apoi coboara alaturi de o femeie și incep sa loveasca autoturismul din spatele lor. Femeia lovește oglinda mașinii blocate cu piciorul, iar barbatul sparge geamul șoferului cu o crosa de golf, apoi il lovește pe cel aflat la volan. Potrivit sursei citate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

