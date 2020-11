Stiri pe aceeasi tema

- În timp ce risca sa împiedice efortul istoric depus de cei douazeci și șapte de a-și oferi mijloacele necesare pentru a ieși împreuna din criza provocata de Covid, guvernele de la Varșovia și Budapesta sunt blocate într-o postura inadmisibila.Cât de departe vor…

- Uniunea Europeana analizeaza "solutii practice" pentru a rezolva conflictul sau cu mai multe state-membre din est, care blocheaza planul de relansare european, insa va avansa fara ele in cazul in care nu va exista o solutie, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…

- Ungaria si Polonia au blocat prin veto, luni, adoptarea proiectului bugetului Uniunii Europene aferent perioadei 2021-2027 si a finantarilor in curs, in cadrul unei reuniuni la nivel de ambasadori, a anuntat presedintia germana a Consiliului European, provovand o criza in UE in toiul celui de-al doilea…

