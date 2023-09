Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Denis Roabeș și aleasa inimii sale Bianca Spermezan au devenit parinți pentru prima data. Soția solistului trupei The Motans a publicat prima imagine cu fiica lui, scrie SHOK.md. cu referire la presa romana.

- Ziua de astazi este una speciala pentru Sabrina, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7. Soția lui Dima ii sarbatorește pe cei mai importanți oameni din viața ei, așa ca, a marcat acest moment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

- Instanța Judecatoriei Huși il menține in arest preventiv pe individul din Stanilești, care, la inceputul acestui an a fost prins in timp ce iși abuza propria fiica, o fetița de numai 12 ani. Instanța a verificat masura preventiva, luata pe 17 februarie și a considerat ca individul, deși insista cu demersuri…

- Blaze și Izabela sunt mai fericiți ca niciodata de cand a aparut pe lume fiica lor. Micuța Jessica Ilinca a venit pe lume in urma cu aproape doua luni, iar de atunci, foștii concurenți de la Mireasa sunt topiți dupa micuța lor.

- Nick Jonas (30 de ani) și Priyanka Chopra (41 de ani) formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood. Deși la inceput nimeni nu le dadea mari șanse, astazi cei doi sunt la fel de indragostiți ca-n prima zi.

- Blaze din sezonul 3 Mireasa s-a lasat pozat intr-o ipostaza emoționanta cu fiica lui, la scurt timp de la venirea pe lume a micuței sale. Iata cum arata imaginea care a „topit” inimile susținatorilor.

- Blaze și Izabela de la Mireasa au devenit parinții unei fetițe superbe, care le-a adus fericirea suprema in familie. Fostul concurent a publicat cateva imaginie emoționante, surprinse in momentul in care și-a vazut, pentru prima data, copilul. Blaze a fost copleșit de emoții.