Black Friday: sunt sau nu preturile mai bune? Cum sa te feresti de site-uri capcana, oferte false si preturi cu multe asterix-uri

Mai avem sudori? Angajatorii din strainatate ii tenteaza cu salarii de 4 ori mai mari decat cele din Romania

Sudorii sunt meseriasi extrem de curtati de catre angajatori in tara noastra, mai ales ca numarul muncitorilor calificati in aceasta meserie s-a redus foarte mult in ultimii ani. Salariile,… [citeste mai departe]