Black Friday 2022 la eMag are în ofertă și o experiență VIP Backstage cu Delia Au mai ramas cateva ore pana la Black Friday, iar printre cele 1,5 milioane de oferte, eMAG dezvaluie numeroase experiențe inedite și produse speciale. In premiera anul acesta, eMAG introduce și surprize pe care clienții le pot descoperi „ascunse” printre oferte. Iata cateva dintre produsele și experiențele inedite pe care clienții eMAG le vor gasi maine, pe 11 noiembrie: Pachet pentru finala World Cup 2022 din Qatar pentru 2 persoane Bilete la Electric Castle 2023 Bilete la concert Coldplay la Barcelona Peste 24.000 de nopți de cazare in Romania Peste 2.500 de vouchere Tarom reduse cu 50% Peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu intamplator prioada cea mai așteptata de iubitorii de reduceri este Black Friday. Acest eveniment vine cu prețuri incredibile și ofera tuturor parinților posibilitatea de a cumpara articolele pentru prichindeii lor fara a cheltui o avere. Jucariile sau hainuțele pe care ți le dorești atat de mult…

- Nicolae-Ciprian Vranceanu, fostul director al Telecomunicații CFR SA, este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi incheiat zeci de contracte care nu erau necesare, creandu-se un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Procurorii de la Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor…

- Clienții din Regatul Unit și Elveția pot beneficia și de un card de plata in criptomonede. Noua funcționalitate poate fi activata la orice card deținut de utilizator și le permite clienților sa aleaga intre diverse monede fiat și criptomonede cu ce vor sa plateasca. Practic, orice card obișnuit poate…

- Persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca persoanele asigurate in privința testarii pentru virusurile hepatitice B, C si/sau HIV, precum și de acces la terapiile specifice, potrivit Ordonantei Guvernului 37/2022 referitoare la reforma in domeniul sanatatii, adoptata de Camera Deputaților,…

- Am intrat deja in luna cadourilor și a reducerilor de Black Friday, iar Alcool Discount a pregatit o mulțime de surprize pentru clienții lor De Black Friday, Alcool Discount iși surprinde clienții cu o mulțime de reduceri substanțiale pe care le-a pregatit in trei mari etape: Campania Wine Not in perioada…

- Marturisirile lui Codin Maticiuc au atras atenția in aceste zile, deoarece a povestit care a fost parcursul lui in actorie. El a spus ca nu s-a nascut cum e acum! Maticiuc a evidențiat ca lucrurile au mers treptat, in ciuda convingerilor oamenilor care il vad ca pe un baiat de bani gata. A marturisit…

- Poate ca, multi dintre noi nici nu stim ca exista, poate ca, la fel de multi, nu credem – sau nu mai credem – in povesti. Cum se intampla si cu Mos Craciun. Exista, nu exista, crezi, nu crezi… Si, totusi, ele, povestile, exista. Pe unele le aflam, pe altele le traim. Ba, cum toate in lume trebuie sa…