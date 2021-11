Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile de Black Friday au ajuns la 411.365 pana la ora 14.00, cu 31,75% mai multe raportat la aceeasi ora din 2020, arata datele PayU Romania. Valoarea medie a cosului de cumparaturi este...

- Volumul total al tranzactiilor inregistrate in aceasta dimineața, in prima jumtate de ora de cand a inceput Black Friday, se ridica la valoarea de 1,99 milioane de lei, in scadere 72,08% fata de anul anterior, iar numarul total de tranzactii se situa la 5.273, cu aproape 40% sub nivelul din 2020. Valoarea…

- ​Procesatorul de plați PayU estimeaza ca în ediția din acest an a Black Friday, care începe pe 12 noiembrie, la nivelul pieței de e-commerce se vor achiziționa și plati online produse și servicii în valoare de aproximativ 500 de milioane de lei, creștere de 12% fața de 2020.În…

- “Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati electronice din Romania, a inregistrat o crestere de 50% a numarului de tranzactii online cu cardul in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, in timp ce valoarea totala a acestora a crescut cu aprox. 55%. In intervalul…

- Numarul tranzactiilor online efectuate cu cardul a crescut cu 50%, in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar valoarea medie a unei astfel de proceduri a fost de 240 de lei, arata datele publicate, luni, de Netopia Payments, cel mai utilizat procesator de plati…

- Dupa cateva zvonuri pe subiect, eMAG a anunțat data oficiala pentru BlackFriday. Cel mai așteptat eveniment de shopping online va avea loc pe 12 noiembrie. Conform unui comunicat primit astazi „pe adresa redacției”, clienții vor avea parte in acest an de categorii noi de produse in oferta, precum și…

- Romanii prefera cumparaturile online, arata datele platformei MarchantPro. Numarul comenzilor plasate in magazinele online a intregistrat o crestere de 54% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020. „Antreprenorii care au mizat pe online au avut cel mai mult de castigat…

